ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 3,2%

10:52 21.12.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-ноябрь 2021 г. в текущих ценах составил 50,2 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска вырос на 3,2% к уровню января-ноября 2020 г.