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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО БОЛЕЕ 685,4 ТЫС. – МИНЗДРАВ


10:19 21.12.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 декабря 2021 года выросло до 685,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 685 тыс. 462 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 677 тыс. 045 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано за сутки 657 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5399 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 834 человека.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 14 тыс. 985 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 836 тыс. 163 теста.
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