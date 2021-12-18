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ЭКОНОМИКА РБ


ЕАБР ПО ИТОГАМ ГОДА ПРОГНОЗИРУЕТ ЗАМЕДЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ДО 2,1%


17:43 20.12.2021

Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует замедление роста ВВП Беларуси до 2,1% по итогам 2021 года. Об этом говорится в еженедельном комментарии банка.

Как сообщалось, ВВП Беларуси за 11 месяцев увеличился на 2,3% г/г (2,4% г/г в январе-октябре).

«Основной вклад в изменение годового роста ВВП в ноябре в сравнении с октябрем внесли обрабатывающая промышленность и торговля. В базовом сценарии аналитики ЕАБР ожидают рост белорусской экономики на 2,1% по итогам текущего года», - говорится в комментарии.

В результате по итогам IV квартала 2021 г. объем белорусского ВВП с устранением сезонности может на 0,3-0,5% превысить уровень допандемийного IV квартала 2019 года, считают аналитики ЕАБР.
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