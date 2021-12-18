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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ДОЛЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВЫРОСЛА ДО 80%
17:25 20.12.2021
Доля электронных счетчиков электроэнергии в стране выросла до 80%. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
Согласно информации, за 11 месяцев 2021 года за счет средств энергоснабжающих организаций у бытовых потребителей заменено 458,3 тыс. приборов учета. Всего в 2016-2021 годах уже установлено 2,5 млн электронных счетчиков электроэнергии.
Для автоматизации учета электрической энергии электронные счетчики бытовых абонентов объединяются в автоматизированную систему АСКУЭ-быт. По состоянию на 1 декабря эта система уже объединила 1,8 млн бытовых абонентов.
Применение электронных счетчиков и объединение их в АСКУЭ-быт предоставляет бытовым потребителям возможность рассчитываться за электрическую энергию по тарифам, дифференцированным по временным периодам, и снижать свои расходы, а также получать информацию о количестве потребленной электроэнергии за расчетный период при осуществлении платежей в АИС «Расчет» без самостоятельного съема показаний.
В перспективе АСКУЭ-быт будет интегрирована с ЕРИП, что еще больше упростит проведение платежей.
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