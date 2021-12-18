В январе-ноябре 2021 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2751,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,3% к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2229,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 176 тыс. тонн, молока – 673,6 тыс. тонн, яиц получено 310 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,4% молока и 79,6% производства яиц.

На 1 декабря 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 522 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 171 тыс. голов. Численность свиней составила 127,3 тыс. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 1416,7 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 1024,8 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 26,4 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 26,1 центнера.