Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 95%. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.

По его словам, завершаются работы по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку свежего ядергого топлива в реактор второго энергоблока атомной станции. Планируется, что эти работы завершатся в ближайшие дни, рассказал министр.

С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему выработано 5,7 млрд. кВтч электроэнергии. Это в 2,5 раз больше, чем годовой объем потребления электроэнергии нефтехимическим комплексом страны.

Ежедневно первый энергоблок атомной станции вырабатывает порядка 28 млн. кВтч электроэнергии, что составляет 22% от общего объема ее производства в стране.