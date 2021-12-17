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ЭКОНОМИКА РБ
ГОТОВНОСТЬ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС СОСТАВЛЯЕТ 95%
15:30 20.12.2021
Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 95%. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.
По его словам, завершаются работы по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку свежего ядергого топлива в реактор второго энергоблока атомной станции. Планируется, что эти работы завершатся в ближайшие дни, рассказал министр.
С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему выработано 5,7 млрд. кВтч электроэнергии. Это в 2,5 раз больше, чем годовой объем потребления электроэнергии нефтехимическим комплексом страны.
Ежедневно первый энергоблок атомной станции вырабатывает порядка 28 млн. кВтч электроэнергии, что составляет 22% от общего объема ее производства в стране.
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