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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОСТАВИЛА 5,9%


15:04 20.12.2021

За январь-октябрьь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,1%, рентабельность продаж – 5,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 ноября 2021 г. составила 3414,1 млн рублей, в том числе просроченная – 985 млн рублей, или 28,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2021 г. составила 6148,5 млн рублей, в том числе просроченная – 1121,2 млн рублей, или 18,2% от общего объема кредиторской задолженности.
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