По итогам 2021 года общий объем потребления электроэнергии в Беларуси вырастет на 5,6% и превысит 40 млрд. кВтч. Такой прогноз озвучил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, объем потребления населением электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в Беларуси за 11 месяцев текущего года вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 69 до 225 млн кВтч.

За январь-ноябрь 2021 года в энергоснабжающие организации поступило 24,4 тыс. обращений о выдаче технических условий на увеличение электрической мощности для использования электроэнергии в одноквартирных жилых домах для целей отопления и горячего водоснабжения, из них 82% или 20,1 тыс. были удовлетворены.