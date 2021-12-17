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ЭКОНОМИКА РБ
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТЕТ НА 5,6% - МИНЭНЕРГО
14:24 20.12.2021
По итогам 2021 года общий объем потребления электроэнергии в Беларуси вырастет на 5,6% и превысит 40 млрд. кВтч. Такой прогноз озвучил министр энергетики Виктор Каранкевич.
Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, объем потребления населением электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в Беларуси за 11 месяцев текущего года вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 69 до 225 млн кВтч.
За январь-ноябрь 2021 года в энергоснабжающие организации поступило 24,4 тыс. обращений о выдаче технических условий на увеличение электрической мощности для использования электроэнергии в одноквартирных жилых домах для целей отопления и горячего водоснабжения, из них 82% или 20,1 тыс. были удовлетворены.
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