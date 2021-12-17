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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА ЗАНИМАЮТ В БЮДЖЕТЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 20%
13:37 20.12.2021
Организации – субъекты малого предпринимательства занимают в бюджете Брестской области 20,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, их поступления в бюджет Брестской области за январь-ноябрь 2021 года составили 361,8 млн рублей, в том числе микроорганизации (численность работников до 15 человек) обеспечили поступление в размере 129,6 млн рублей (7,4%) и малые организации (численность работников от 16 до 100 человек) – 232,3 млн рублей (13,2%).
На долю организаций среднего предпринимательства (численность работников от 101 до 250 человек) приходится 11,2%, в бюджет области поступило 196,9 млн рублей.
Платежи резидентов СЭЗ «Брест» составили 2,3% в доходах области, поступления сложились на уровне 39,7 млн. рублей.
Резидентами Парка высоких технологий обеспечено поступление налоговых платежей на уровне 12,8 млн рублей, что составляет 0,7% в доходах области.
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