Одной из услуг по содействию в трудоустройстве, предлагаемой службой занятости, является приобретение опыта практической работы.

Услуга предусмотрена в целях получения безработными профессиональных знаний, умений и навыков практической работы в соответствии с полученной профессией (специальностью), повышения конкурентоспособности на рынке труда, расширения возможностей трудоустройства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в январе-ноябре 2021 года 423 человека из числа безработных получили возможность приобрести опыт практической работы, из них в Гомельской области – 127 человек, Гродненской области – 80, Могилевской области – 57, Минской области – 51, Брестской области – 48, Минске – 36 и в Витебской области – 24 человека.

Для приобретения опыта практической работы по полученной профессии (специальности) направляются безработные, зарегистрированные в службе занятости, из числа:

выпускников учреждений образования, получивших профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование;

лиц, прошедших профессиональную подготовку или переподготовку по направлению службы занятости;

лиц, длительное время (более 12 месяцев) не работавших в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом.

Трудоустройство безработных для приобретения опыта практической работы по полученной профессии (специальности) может осуществляться в организациях независимо от форм собственности, за исключением организаций, деятельность которых финансируется за счет бюджетных средств, и у индивидуальных предпринимателей.

С безработным заключается срочный трудовой договор на срок от 2 до 6 месяцев.

Нанимателям, предоставляющим рабочие места для трудоустройства безработных для приобретения опыта практической работы, службой занятости частично компенсируются затраты на оплату их труда.

Мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве безработным для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату их труда и необходимые для этого финансовые ресурсы включены в Государственную программу «Рынок труда и содействие занятости» на 2021-2025 годы.

На эти цели Государственной программой «Рынок труда и содействие занятости» в 2021 году предусмотрено 1,4 млн рублей, за 11 месяцев 2021 г. израсходовано 924,8 тыс. рублей