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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
12:55 20.12.2021
В Беларуси может быть создано производство активированного угля. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
Согласно информации, такая возможность обсуждалась во время посещения министром энергетики Виктором Каранкевичем торфобрикетного завода "Сергеевичское".
Бизнес-план проекта подготовлен, совместно с Национальной академией наук прорабатывается вопрос выпуска опытной партии активированного угля.
Как отметил председатель Минского облисполкома Александр Турчин, расширение ассортимента выпускаемой продукции с использованием торфа - вопрос, требующий особого внимания.
"Мы должны понимать, как будут развиваться наши торфопредприятия, какие новые виды продукции из торфа будут осваиваться", - сказал он.
По словам Виктора Каранкевича, организации отрасли постоянно ведут работу над расширением ассортимента выпускаемой торфяной продукции, в том числе нетопливной группы.
В частности, совместно с НАН Беларуси прорабатывается еще один перспективный проект - по выпуску комплексных гранулированных удобрений с использованием торфа. В следующем году новая продукция будет опробована на одной из сельскохозяйственных баз Академии наук.
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