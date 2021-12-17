В Беларуси может быть создано производство активированного угля. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

Согласно информации, такая возможность обсуждалась во время посещения министром энергетики Виктором Каранкевичем торфобрикетного завода "Сергеевичское".

Бизнес-план проекта подготовлен, совместно с Национальной академией наук прорабатывается вопрос выпуска опытной партии активированного угля.

Как отметил председатель Минского облисполкома Александр Турчин, расширение ассортимента выпускаемой продукции с использованием торфа - вопрос, требующий особого внимания.

"Мы должны понимать, как будут развиваться наши торфопредприятия, какие новые виды продукции из торфа будут осваиваться", - сказал он.

По словам Виктора Каранкевича, организации отрасли постоянно ведут работу над расширением ассортимента выпускаемой торфяной продукции, в том числе нетопливной группы.

В частности, совместно с НАН Беларуси прорабатывается еще один перспективный проект - по выпуску комплексных гранулированных удобрений с использованием торфа. В следующем году новая продукция будет опробована на одной из сельскохозяйственных баз Академии наук.