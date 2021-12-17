|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 10,8%
12:49 20.12.2021
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 100,4%, с декабрем 2020 г. – 110,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101% и 118,4% соответственно, промежуточные товары – 100,3% и 110,6%, потребительские товары – 100,7% и 108,7% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 101,9%, с декабрем 2020 г. – 114,7%, в том числе в растениеводстве – 100,9% и 124,8%, животноводстве – 102,2% и 112,3% соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2021
Курсы в банках
на 20.12.2021
Конвертация в банках
на 20.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте