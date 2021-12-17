В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 100,4%, с декабрем 2020 г. – 110,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101% и 118,4% соответственно, промежуточные товары – 100,3% и 110,6%, потребительские товары – 100,7% и 108,7% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 101,9%, с декабрем 2020 г. – 114,7%, в том числе в растениеводстве – 100,9% и 124,8%, животноводстве – 102,2% и 112,3% соответственно.