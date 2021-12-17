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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МИНСКЕ СНИЖАЕТСЯ
12:38 20.12.2021
В Минске снижается количество убыточных организаций. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Как рассказал во время прямой телефонной линии рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко, финансовые показатели организаций города за январь-октябрь 2021 г. имели положительную динамику. Обеспечен рост выручки от реализации на 13,2%, чистой прибыли – в 1,5 раза.
Сохраняется сбалансированность темпов роста производительности труда по выручке от реализации (120,1%) и заработной платы (114,4%) – коэффициент соотношения составил 1,05.
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