В Минске снижается количество убыточных организаций. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Как рассказал во время прямой телефонной линии рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко, финансовые показатели организаций города за январь-октябрь 2021 г. имели положительную динамику. Обеспечен рост выручки от реализации на 13,2%, чистой прибыли – в 1,5 раза.

Сохраняется сбалансированность темпов роста производительности труда по выручке от реализации (120,1%) и заработной платы (114,4%) – коэффициент соотношения составил 1,05.