ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЗАО «КОМПАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА» РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ


12:10 20.12.2021

УП «Водные системы индустриального парка» – дочернее предприятие СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» получило аттестаты соответствия РУП «Белстройцентр».

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», аттестаты позволяют выполнять функцию генерального подрядчика четвертой категории для объектов строительства первого-четвертого классов сложности, а также выполнять строительные работы по устройству оснований, фундаментов зданий и сооружений для объектов первого-четвертого класса сложности.

В настоящее время совместная компания оказывает услуги по инженерному сопровождению и техническому надзору, в числе объектов строительства универсальных производственных корпусов, «Парк SINOMACH Факел», логистического парка с размещением многофункционального комплекса и других объектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2021
валюта курс
EUR 2.8683
USD 2.5321
RUB 3.4376
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8683 +0.0027
USD 2.5321 -0.0019
RUB 3.4376 -0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8530 2.8590
USD 2.5340 2.5390
RUB 3.4100 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 20.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1280
EUR/RUB 83.5000 83.8000
USD/RUB 74.1000 74.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте