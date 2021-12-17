УП «Водные системы индустриального парка» – дочернее предприятие СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» получило аттестаты соответствия РУП «Белстройцентр».

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», аттестаты позволяют выполнять функцию генерального подрядчика четвертой категории для объектов строительства первого-четвертого классов сложности, а также выполнять строительные работы по устройству оснований, фундаментов зданий и сооружений для объектов первого-четвертого класса сложности.

В настоящее время совместная компания оказывает услуги по инженерному сопровождению и техническому надзору, в числе объектов строительства универсальных производственных корпусов, «Парк SINOMACH Факел», логистического парка с размещением многофункционального комплекса и других объектов.