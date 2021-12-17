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ЭКОНОМИКА РБ
ГОДОВОЙ РОСТ ЦЕН НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ СОСТАВИЛ 11,6%
12:03 20.12.2021
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 109,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года продтовары подорожали на 11,6%, а за январь- ноябрь 2021 года к соответствующему периоду 2020 года – на 9,5%.
Непродовольственные товары в ноябре стали дороже по сравнению с октябрем на 0,5%, с начала года цены выросли на 8,7%. Годовой рост цен в ноябре составил 8,3%. За январь-ноябрь 2021 года к уровню января- ноября 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 8,3%.
Цены на услуги в ноябре текущего года подорожали по сравнению с октябрем на 0,2%, с начала года – на 5,6%. В ноябре 2021 года к ноябрю 2020 года стоимость услуг возросла на 6,9%, а к уровню января- ноября 2020 года – на 7,7%.
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