В январе-ноябре 2021 года за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости обратилось 2790 граждан с инвалидностью.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в результате трудоустроен 1771 человек.

При этом на обучение направлено 112 человек.

Службой занятости реализуются различные меры по оказанию содействия в трудоустройстве людям с инвалидностью: трудоустройство на забронированные рабочие места, адаптация к трудовой деятельности, обучение, сопровождаемое трудоустройство.