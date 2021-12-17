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ЭКОНОМИКА РБ
СЛУЖБОЙ ЗАНЯТОСТИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ТРУДОУСТРОЕНО ОКОЛО 1800 ИНВАЛИДОВ – МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
11:55 20.12.2021
В январе-ноябре 2021 года за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости обратилось 2790 граждан с инвалидностью.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в результате трудоустроен 1771 человек.
При этом на обучение направлено 112 человек.
Службой занятости реализуются различные меры по оказанию содействия в трудоустройстве людям с инвалидностью: трудоустройство на забронированные рабочие места, адаптация к трудовой деятельности, обучение, сопровождаемое трудоустройство.
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