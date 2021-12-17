Сеть «Гиппо» открыла большой супермаркет в Новой Боровой.

Он разместился на первом этаже паркинга на улице Авиационной, 33 в квартале «Центральный парк». Внутри – мясная лавка, зона фруктов и овощей из 20 стран мира, а еще «остров» с печью для пиццы и много свежей выпечки.

Для Новой Боровой это уже второй крупный супермаркет. Магазин располагается на первом этаже паркинга с красными фасадами — получилось почти в цвет ритейлера.

«Новый супермаркет, прежде всего, упростит ежедневные покупки для жителей «Центрального парка» и прилегающих кварталов. Ходить за продуктами станет ближе. Кроме того, «Гиппо» находится в здании паркинга, что максимально удобно: можно приехать с работы, оставить автомобиль и совершить покупки в магазине у дома. Для нас как застройщика важно не просто строить и вовремя сдавать жилые дома, но и развивать необходимую инфраструктуру. Создавать место для по-настоящему комфортной жизни», - пояснил застройщик «А-100 Девелопмент».

Магазин, который вместе с паркингом проектировал и строил «А-100 Девелопмент», получился просторным. На площади в 1200 «квадратов» собрали около 8000 видов товаров. В мясном отделе можно выбрать свежую свинину, баранину, утку, курицу и индейку. В ассортименте молочные изделия, сыры, десерты. Есть зона бакалеи и непродовольственных товаров.

Фокус сделан на большой зоне свежих овощей и фруктов из более чем 20 стран мира. В частности, лимоны приехали из Аргентины, манго — из Бразилии, перцы — из Индии, а апельсины — из Марокко.

Много здесь и собственного производства: багеты, булочки, пирожные, пироги и торты. Широко представлены и полуфабрикаты.

В магазине также заработала мини-пиццерия в виде «острова» с печью. Пиццы готовят на заказ прямо перед покупателями — ждать нужно меньше получаса.

«Мы рады, что открыли супермаркет в таком красивом районе, как Новая Боровая. Мы также понимаем важность магазина для жителей, поэтому приложим максимум усилий. Наша сильная сторона — качественные овощи и фрукты со всего мира. Огромное значение также придаем качеству и ассортименту свежего мяса, в том числе полюбившейся всеми свинины с пониженным содержанием жира от агрокомплекса «Белдан». Надеемся, что покупатели оценят наши старания», - отметили в сети «Гиппо».

Супермаркет открыли в неделю распродаж, так что многие ценники уже в первый день отмечены скидкой «черной пятницы» — некоторые доходят до 50%. Кроме того, в течение месяца здесь будут оформлять карты лояльности по символической цене в одну копейку.

Супермаркет будет работать с 9 до 23 часов. Для покупателей действуют 8 касс, половина из них — в формате самообслуживания.