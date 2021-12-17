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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАТИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ НА 3,7%
11:39 20.12.2021
В январе-ноябре 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3936,9 млн рублей и сократилось по сравнению с январем-ноябрем 2020 г. в сопоставимых ценах на 3,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3 333,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 285,1 тыс. тонн, молока – 1 294,4 тыс. тонн, яиц получено 398,6 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,7% молока и 81,7% производства яиц.
На 1 декабря 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 680,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 220,9 тыс. голов. Численность свиней составила 587 тыс. голов.
В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 2 637,1 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 1 658,4 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 41,3 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 32,9 центнера.
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