В индустриальном парке СЭЗ «Гродноинвест» в Сморгони 17 декабря 2021 года состоялось открытие пеллетного завода.

Как сообщает сайт СЭЗ, проект реализован в рамках инвестиционного проекта Сморгонского опытного лесхоза.

Сморгонский опытный лесхоз зарегистрирован в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» в декабре 2020 года. На участке СЭЗ в Сморгонском районе построен и запущен современный экспортоориентированный завод. Проектом предусматривается вовлечение в хозяйственный оборот низкокачественной древесины и отходов лесопиления и повышения добавленной стоимости готовой продукции.

На новом заводе наладят производство пеллет мощностью около 15 тысяч тонн в год. Вся продукция будет экспортироваться в страны ближнего и дальнего зарубежья. Создано свыше 10 новых рабочих мест с достойной заработной платой.