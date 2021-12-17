|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРФА В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ СТРАНЫ ПОЗВОЛЯЕТ ЕЖЕГОДНО ЗАМЕЩАТЬ БОЛЕЕ 450 МЛН КУБ. М ПРИРОДНОГО ГАЗА - МИНИСТР
10:42 20.12.2021
Использование торфа в энергобалансе страны позволяет ежегодно замещать более 450 млн куб.м. природного газа. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время встречи с трудовым коллективом торфобрикетного завода «Сергеевичское».
Руководитель Минэнерго посетил предприятие совместно с председателем Минского облисполкома Александром Турчиным.
Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, Виктор Каранкевич и Александр Турчин посетили объекты промышленной зоны завода, приняли участие в церемонии открытия административно-бытового корпуса. Они ознакомились с результатами модернизации предприятия, ключевыми показателями его производственно-хозяйственной деятельности.
«Сергеевичское» - одно из самых современных предприятий торфяной отрасли. Производственная мощность завода - 80 тыс. тонн брикетов в год. Сырьевая база предприятия находится на торфяном месторождении «Гала-Ковалевское» в 10 километрах от производственной зоны.
В рамках реконструкции на заводе полностью модернизировано технологическое оборудование, автоматизирован процесс производства, что позволило повысить эффективность производственной деятельности предприятия, улучшить условия труда.
«Торфяная промышленность играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны, - отметил Виктор Каранкевич. - Благодаря масштабной модернизации отрасль сегодня динамично развивается: обновляются основные производственные фонды торфяных заводов, внедряются новые технологии разработки торфяных полей, расширяется ассортимент выпускаемой продукции и рынки ее сбыта».
По объемам добычи торфа Беларусь занимает 4-е место в мире, по объему производства брикетов – первое. Ежегодно в нашей стране добывается около 2 млн. тонн торфа. Из него производится 1,2 млн т. торфяной продукции, порядка 20% поставляется на внешние рынки. Около 80 % торфяной продукции реализуется внутри страны, что позволяет ежегодно замещать более 450 млн куб. м природного газа.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2021
Курсы в банках
на 20.12.2021
Конвертация в банках
на 20.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте