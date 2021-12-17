Использование торфа в энергобалансе страны позволяет ежегодно замещать более 450 млн куб.м. природного газа. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время встречи с трудовым коллективом торфобрикетного завода «Сергеевичское».

Руководитель Минэнерго посетил предприятие совместно с председателем Минского облисполкома Александром Турчиным.

Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, Виктор Каранкевич и Александр Турчин посетили объекты промышленной зоны завода, приняли участие в церемонии открытия административно-бытового корпуса. Они ознакомились с результатами модернизации предприятия, ключевыми показателями его производственно-хозяйственной деятельности.

«Сергеевичское» - одно из самых современных предприятий торфяной отрасли. Производственная мощность завода - 80 тыс. тонн брикетов в год. Сырьевая база предприятия находится на торфяном месторождении «Гала-Ковалевское» в 10 километрах от производственной зоны.

В рамках реконструкции на заводе полностью модернизировано технологическое оборудование, автоматизирован процесс производства, что позволило повысить эффективность производственной деятельности предприятия, улучшить условия труда.

«Торфяная промышленность играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны, - отметил Виктор Каранкевич. - Благодаря масштабной модернизации отрасль сегодня динамично развивается: обновляются основные производственные фонды торфяных заводов, внедряются новые технологии разработки торфяных полей, расширяется ассортимент выпускаемой продукции и рынки ее сбыта».

По объемам добычи торфа Беларусь занимает 4-е место в мире, по объему производства брикетов – первое. Ежегодно в нашей стране добывается около 2 млн. тонн торфа. Из него производится 1,2 млн т. торфяной продукции, порядка 20% поставляется на внешние рынки. Около 80 % торфяной продукции реализуется внутри страны, что позволяет ежегодно замещать более 450 млн куб. м природного газа.