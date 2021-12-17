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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 15,3%


10:29 20.12.2021

Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 101%, с декабрем 2020 г. – 115,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 117,3% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 117,7%, потребительские товары – 100,4% и 104,6% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 101,4%, с декабрем 2020 г. – 113,1%, в том числе в растениеводстве – 100,6% и 119,1% соответственно, животноводстве – 101,7% и 111%.
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