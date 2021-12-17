|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ МОНИТОРИНГ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ СКОТА
09:45 20.12.2021
Комитет госконтроля Могилевской области проводит мониторинг по вопросам содержания скота в зимний период времени.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, к настоящему времени обследовано 44 животноводческих объекта в 17 районах.
Результаты мониторинга показали, что в регионе в целом принимаются меры по подготовке ферм к зимне-стойловому содержанию скота, избежанию потерь для поголовья и объемов производства продукции животноводства.
Вместе с тем они недостаточны. На большинстве обследованных объектов установлены нарушения и недостатки.
В частности, требуют ремонта и утепления дверей, окон либо кровель животноводческие помещения на фермах ОАО «Экспериментальная база «Чериков», КСУП «Езерский» Чериковского, ОАО «Хотимский технокомплекс», ОАО «Октябрь-Березки» Хотимского, ОАО «Агрокомбинат «Бобруйский», ОАО «Совхоз Киселевичи» Бобруйского районов.
Также выявлены факты ненадлежащего хранения травяных кормов, недостаточного количества концентрированных кормов, нарушения технологических и ветеринарных требований к содержанию телят.
По результатам контроля КГК Могилевской области внесены предложения по устранению и недопущению нарушений, привлечению виновных к ответственности.
В настоящее время часть недостатков оперативно устранена.
К дисциплинарной ответственности привлечены 20 должностных лиц сельхозорганизаций и райсельхозпродов.
Мониторинг продолжается.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2021
Курсы в банках
на 20.12.2021
Конвертация в банках
на 20.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте