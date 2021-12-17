Комитет госконтроля Могилевской области проводит мониторинг по вопросам содержания скота в зимний период времени.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, к настоящему времени обследовано 44 животноводческих объекта в 17 районах.

Результаты мониторинга показали, что в регионе в целом принимаются меры по подготовке ферм к зимне-стойловому содержанию скота, избежанию потерь для поголовья и объемов производства продукции животноводства.

Вместе с тем они недостаточны. На большинстве обследованных объектов установлены нарушения и недостатки.

В частности, требуют ремонта и утепления дверей, окон либо кровель животноводческие помещения на фермах ОАО «Экспериментальная база «Чериков», КСУП «Езерский» Чериковского, ОАО «Хотимский технокомплекс», ОАО «Октябрь-Березки» Хотимского, ОАО «Агрокомбинат «Бобруйский», ОАО «Совхоз Киселевичи» Бобруйского районов.

Также выявлены факты ненадлежащего хранения травяных кормов, недостаточного количества концентрированных кормов, нарушения технологических и ветеринарных требований к содержанию телят.

По результатам контроля КГК Могилевской области внесены предложения по устранению и недопущению нарушений, привлечению виновных к ответственности.

В настоящее время часть недостатков оперативно устранена.

К дисциплинарной ответственности привлечены 20 должностных лиц сельхозорганизаций и райсельхозпродов.

Мониторинг продолжается.