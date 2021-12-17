Новое торфопроизводство будет создано в Минской области к концу 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

Как рассказал журналистам министр энергетики, новый цех по кипованию торфа откроется на базе ОАО «Туршовка». Его производительность составит 32,5 тыс. тонн торфяной продукции в год. Проект предусмотрен программой комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы.

Это будет современное производство с высоким уровнем автоматизации. Его запуск позволит расширить ассортимент производимой торфяной продукции, в том числе ориентированной на экспорт.

Максимальное вовлечение в топливно-энергетический баланс местных видов топлива, в том числе торфа - одна из приоритетных задач для энергокомплекса, отметил министр.

Он уточнил, что всего за пятилетку в рамках программы планируется добыть около 11 млн т торфа, из которого будет изготовлено 6,5 млн т продукции. Предусматривается строительство 3,7 тыс. га новых торфяных полей.