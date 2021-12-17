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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 9,5%


09:14 20.12.2021

В Гродненской области цены на продовольственные товары в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2020 г. увеличились на 0,3%, с начала года – на 9,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен в ноябре составил 11,1%. За январь- ноябрь 2021 года продтовары подорожали на 9,1% к уровню января-ноября 2020 года.

Непродовольственные товары в ноябре текущего года подорожали по сравнению с октябрем на 0,2%, с начала года – на 8,6%. В ноябре 2021 года к ноябрю 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 8,9%. За январь- ноябрь 2021 года к уровню соответствующего периода прошлого года цены выросли на 9,2%.

Цены на услуги в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем снизились на 0,1%, с начала года – выросли на 5,7%. В ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года услуги подорожали на 7,1%. За январь- ноябрь 2021 года рост цен на услуги к уровню января- ноября 2020 года составил 8,2%.
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