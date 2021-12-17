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ЭКОНОМИКА РБ
БНБК СОВЕРШИЛА ПЕРВУЮ ЭКСПОРТНУЮ СДЕЛКУ НА БУТБ
18:23 17.12.2021
Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНК) совершила первую сделку по реализации кормовых добавок (L-лизин сульфата) на экспорт через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ). Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.
Ранее БНБК использовала биржевую площадку исключительно для закупки сырья, а также как дополнительный канал продаж собственной продукции на внутреннем рынке. Покупателем пилотной партии L-лизин сульфата стала компания из Российской Федерации.
В настоящее время на бирже аккредитованы свыше 2700 компаний из России, включая крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства, которые являются непосредственными потребителями продукции БНБК, в том числе таких востребованных в животноводстве кормовых добавок, как L-лизин сульфат. Таким образом, целевая аудитория уже присутствовала на биржевой площадке и БНБК, по сути, нужно было лишь выбрать лучшее предложение.
Совершенная сделка стала первым опытом работы корпорации на биржевых торгах в качестве экспортера, так как до этого БНБК применяла биржевой механизм только на внутреннем рынке - для реализации комбикормов, премиксов, фуражного зерна и покупки подсолнечного шрота и кукурузы.
С целью активизации взаимодействия с БНБК в сфере экспортных продаж в ближайшей перспективе планируется провести точечную работу с потенциальными покупателями продукции глубокой переработки зерна, причем не только в России, но и на других интересных корпорации рынках. Практика показывает, что объединение усилий биржи и компаний-экспортеров, как правило, обеспечивает мощный синергетический эффект.
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