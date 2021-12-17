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ЭКОНОМИКА РБ
КОМАРОВСКИЙ РЫНОК 21-31 ДЕКАБРЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
17:47 17.12.2021
Минский Комаровский рынок с 21 по 31 декабря будет работать без выходных.
Как сообщается на сайте торгового предприятия, в понедельник 27 декабря рынок также будет работать.
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