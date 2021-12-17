ЭКОНОМИКА РБ

КОМАРОВСКИЙ РЫНОК 21-31 ДЕКАБРЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

17:47 17.12.2021 Минский Комаровский рынок с 21 по 31 декабря будет работать без выходных. Как сообщается на сайте торгового предприятия, в понедельник 27 декабря рынок также будет работать.