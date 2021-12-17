ЭКОНОМИКА РБ

РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА АГРОКОМБИНАТА «ДЗЕРЖИНСКИЙ» ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ

16:17 17.12.2021 28 декабря 2021 года состоится общее собрание акционеров ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Как сообщили ЭКОПРЕСС в обществе, на собрании речь пойдет об увеличении размера уставного фонда ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». В связи с этим акционеры утвердят решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», внесут изменения и дополнения в устав общества.