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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА АГРОКОМБИНАТА «ДЗЕРЖИНСКИЙ» ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ
16:17 17.12.2021
28 декабря 2021 года состоится общее собрание акционеров ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в обществе, на собрании речь пойдет об увеличении размера уставного фонда ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».
В связи с этим акционеры утвердят решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», внесут изменения и дополнения в устав общества.
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