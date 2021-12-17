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ЭКОНОМИКА РБ
НДС ЛИДИРУЕТ ПО НАПОЛНЕНИЮ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА
15:46 17.12.2021
Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (44,4% в общем объеме поступлений) в январе-ноябре 2021 г. сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, объемы поступлений по подоходному налогу составили 18,3%, по налогу на прибыль – 14,4%, по акцизам – 7,0%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,3%, налогу на доходы – 2,0%, налогу на недвижимость – 1,4%, земельному налогу – 1,1%.
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