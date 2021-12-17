ЭКОНОМИКА РБ

НДС ЛИДИРУЕТ ПО НАПОЛНЕНИЮ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА

15:46 17.12.2021 Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (44,4% в общем объеме поступлений) в январе-ноябре 2021 г. сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, объемы поступлений по подоходному налогу составили 18,3%, по налогу на прибыль – 14,4%, по акцизам – 7,0%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,3%, налогу на доходы – 2,0%, налогу на недвижимость – 1,4%, земельному налогу – 1,1%.