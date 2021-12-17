В январе-ноябре 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3149,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,2% к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2513,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 90,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 171,9 тыс. тонн, молока – 857,4 тыс. тонн, яиц получено 420 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 93,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96% молока и 79,8% производства яиц.

На 1 декабря 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 615,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 214,7 тыс. голов. Численность свиней составила 276,5 тыс. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 1 798,5 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 1 400,5 тыс. тонн. В расчете на условную голову скота для общественного поголовья кормов заготовлено 30,6 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 30,3 центнера.