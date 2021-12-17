В БГУ определили победителе конкурса «Лучшая научная работа студентов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, лучшей в области естественных и технических наук признана работа «Модификация структуры заэвтектических (AlSi) сплавов при воздействии компрессионными плазменными потоками» под авторством студента 6 курса физического факультета Антонса Евдокимовса.

В области социальных и гуманитарных наук высокую оценку получило исследование «Особенности корреляции внутренней формы и семантики китайских логограмм». Его автором выступает пятикурсница факультета международных отношений Валерия Хмельницкая.

Всего на конкурс были поданы 19 научных работ.

Победителям вручат дипломы и денежные премии. Также отобрано 11 исследований, авторы которых получат поощрительные премии.

Конкурс на лучшую научную работу студентов проводится ежегодно с целью стимулирования обучающихся БГУ к научно-исследовательской деятельности.

Организатором конкурса выступает Главное управление науки БГУ.