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ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ»
15:14 17.12.2021
В БГУ определили победителе конкурса «Лучшая научная работа студентов».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, лучшей в области естественных и технических наук признана работа «Модификация структуры заэвтектических (AlSi) сплавов при воздействии компрессионными плазменными потоками» под авторством студента 6 курса физического факультета Антонса Евдокимовса.
В области социальных и гуманитарных наук высокую оценку получило исследование «Особенности корреляции внутренней формы и семантики китайских логограмм». Его автором выступает пятикурсница факультета международных отношений Валерия Хмельницкая.
Всего на конкурс были поданы 19 научных работ.
Победителям вручат дипломы и денежные премии. Также отобрано 11 исследований, авторы которых получат поощрительные премии.
Конкурс на лучшую научную работу студентов проводится ежегодно с целью стимулирования обучающихся БГУ к научно-исследовательской деятельности.
Организатором конкурса выступает Главное управление науки БГУ.
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