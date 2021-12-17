Предприятия концерна «Беллесбумпром» стали лауреатами Республиканской премии «Лидер потребительского рынка-2021».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в числе лауреатов в нынешнем году ОАО «Мозырский ДОК» и ЗАО «Молодечномебель».

Итоги конкурса были подведены 15 декабря. В этом году премия вручена в седьмой раз.

Престижную награду получили 43 белорусских предприятия, работающих на потребительском рынке нашей страны.

В этом году организаторы премии оценивали работу компаний на белорусском рынке.

«В непростые времена именно отечественный рынок и белорусский потребитель должны стать приоритетами для белорусских предприятий, - заявил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. - И именно в продвижении отечественных товаров на белорусском рынке мы видим нашу главную задачу».

Победители получают право отмечать свои товары специальным знаком, который представляет собой ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента, символизирующие успех и благополучие, с нанесенной в центре ромба надписью синего цвета «ЛИДЕР». Использование в знаке народной символики позволяет визуально подчеркнуть белорусское происхождение товара, ставшего синонимом качественного продукта.

Ежегодная Республиканская премия «Лидер потребительского рынка» учреждена группой компаний «МЕДИА ПАРТНЕР», работающей в Республике Беларусь более 15 лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Впервые премия была вручена в 2015 г. За это время ее лауреатами стали более 150 белорусских предприятий. Многие обладатели премии были удостоены ее не один раз (в том числе и предприятия концерна), что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.