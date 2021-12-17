В Витебской области зарегистрировано 31 747 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7800 организаций и 23947 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 430,0 млн рублей, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 377,4 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 52,6 млн рублей.

Доля поступлений от этой категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила около 19,1%.