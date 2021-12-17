С целью усиления контроля за территорией лесного фонда лесная охрана лесохозяйственных учреждений Минского ГПЛХО с 17 декабря 2021 года по 7 января 2022 года переходит на усиленный режим работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, в этот период будет проводиться усиленное патрулирование лесного фонда в местах произрастания еловых и сосновых молодняков, созданы мобильные рейдовые группы и при необходимости оборудованы посты лесной охраны на съездах в лес вдоль автомобильных дорог и вблизи населенных пунктов.

Вместе с тем в местах произрастания хвойных молодняков будет установлено более 270 камер фото- и видеофиксации правонарушений.

Минское ГПЛХО напоминает, что в соответствии со статьей 16.17 Кодекса об административных правонарушений Республики Беларусь незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожения древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах – влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до трехсот базовых величин.

Те же деяния, совершенные в эксплуатационных лесах, влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до двухсот базовых величин.

При этом нарушителям придется оплатить ущерб в размере одной базовой величины за срубленное дерево, а также стоимость новогоднего дерева согласно прейскуранту цен.