Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 101,4%, с декабрем 2020 г. – 118,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 103,9% и 124,3% соответственно, промежуточные товары – 101,5% и 120%, потребительские товары – 100,4% и 105,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 101,5%, с декабрем 2020 г. – 114,3%, в том числе в растениеводстве – 100,2% и 122,4% соответственно, животноводстве – 101,9% и 112,3% соответственно.