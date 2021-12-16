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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО БОЛЕЕ 681,5 ТЫС. – МИНЗДРАВ


13:04 17.12.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 декабря 2021 года выросло до 681,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 681 тыс. 517 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 672 тыс. 829 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1828 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5355 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1644 человека, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 27 тыс. 847 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 770 тыс. 753 теста.
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