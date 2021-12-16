В Беларуси розничный товарооборот в январе-ноябре 2021 г. составил 53,9 млрд рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,2 рубля против 15,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,6% розничного товарооборота республики, в январе-ноябре 2021 г. составил 50 млрд рублей, или 102,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-ноябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 116,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104,9% к уровню января-ноября 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2021 г. составил 2,9 млрд рублей, или 114,5% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.