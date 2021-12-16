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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ УДОСТОЕН ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-ПРЕМИИ «ЛИДЕР ГОДА-2021»
12:22 17.12.2021
ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» удостоено Гран-при Международной бизнес-премии «Лидер года-2021».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, компания отмечена двумя Гран-при – в номинации «Производство карьерной техники» за применение инновационных технологий при создании экологичной карьерной техники и эффективную культуру управления и за карьерный самосвал БЕЛАЗ-7558Е на аккумуляторных батареях.
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