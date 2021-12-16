ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» удостоено Гран-при Международной бизнес-премии «Лидер года-2021».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, компания отмечена двумя Гран-при – в номинации «Производство карьерной техники» за применение инновационных технологий при создании экологичной карьерной техники и эффективную культуру управления и за карьерный самосвал БЕЛАЗ-7558Е на аккумуляторных батареях.