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ЭКОНОМИКА РБ
НАИП ПОДГОТОВИЛО МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЕЛАРУСИ ЗАРУБЕЖНОМУ БИЗНЕСУ
11:38 17.12.2021
Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) подготовило «информационный пакет» материалы для презентации возможностей Беларуси зарубежному бизнесу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, информационный пакет содержит в себе презентации инвестиционного климата Беларуси, специальных экономических зон, а также материалы, обобщающие опыт работы специалистов НАИП с инвесторами, включая анализ типичных ошибок и советы по ведению переговоров.
Подготовленные НАИП материалы получили участники семинар-совещания «Инвестиционная повестка 2025: стратегия, меры, практика», который был организован Министерством экономики 12 ноября 2021 года. Его главная цель – систематизация и согласование подходов, методов, инструментов работы государственных органов и организаций, участвующих в реализации инвестиционной политики Республики Беларусь.
По видеоконференцсвязи к семинару подключилось более 400 рабочих мест. Среди участников отмечены представители центральных и региональных органов власти, дипломатического корпуса, бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимательства, концернов и ведущих предприятий реального сектора экономики.
Кроме мультимедийных материалов участники семинара также получили доступ к e-mail-рассылке НАИП, которая, помимо прочего, содержит экспертные комментарии, обзоры новостей инвестиционной тематики, а также календарь событий.
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