ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАИП ПОДГОТОВИЛО МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЕЛАРУСИ ЗАРУБЕЖНОМУ БИЗНЕСУ


11:38 17.12.2021

Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) подготовило «информационный пакет» материалы для презентации возможностей Беларуси зарубежному бизнесу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, информационный пакет содержит в себе презентации инвестиционного климата Беларуси, специальных экономических зон, а также материалы, обобщающие опыт работы специалистов НАИП с инвесторами, включая анализ типичных ошибок и советы по ведению переговоров.

Подготовленные НАИП материалы получили участники семинар-совещания «Инвестиционная повестка 2025: стратегия, меры, практика», который был организован Министерством экономики 12 ноября 2021 года. Его главная цель – систематизация и согласование подходов, методов, инструментов работы государственных органов и организаций, участвующих в реализации инвестиционной политики Республики Беларусь.

По видеоконференцсвязи к семинару подключилось более 400 рабочих мест. Среди участников отмечены представители центральных и региональных органов власти, дипломатического корпуса, бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимательства, концернов и ведущих предприятий реального сектора экономики.

Кроме мультимедийных материалов участники семинара также получили доступ к e-mail-рассылке НАИП, которая, помимо прочего, содержит экспертные комментарии, обзоры новостей инвестиционной тематики, а также календарь событий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.12.2021
валюта курс
EUR 2.8656
USD 2.5340
RUB 3.4472
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8656 +0.0192
USD 2.5340 +0.0087
RUB 3.4472 +0.0258
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8620 2.8700
USD 2.5270 2.5330
RUB 3.4260 3.4380
подробнее

Конвертация в банках
на 17.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1350
EUR/RUB 83.3500 83.7500
USD/RUB 73.7000 73.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте