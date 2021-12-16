В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем составил 100,8%, с начала года - 110,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в ноябре 2021 года к ноябрю 2020 года составил 12%%. За январь- ноябрь 2021 года цены подскочили к январю- ноябрю 2020 года на 9%.

Непродовольственные товары в ноябре подорожали по сравнению с октябрем на 0,8%, с начала года – на 8,8%. При этом годовой рост цен в ноябре составил 9,5%. В январе-ноябре текущего года к соответствующему периоду 2020 года цены выросли на 9,7%.

Цены на услуги в ноябре 2021 г. выросли по сравнению с октябрем на 0,5%, с начала года – на 6,4%. Годовой рост цен в ноябре составил 7,9%. За январь- ноябрь 2021 года к уровню января- ноября 2020 года услуги подорожали на 8,2%.