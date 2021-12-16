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ЭКОНОМИКА РБ
БОБРУЙСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ «ХАЛЯЛЬ»
11:12 17.12.2021
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» получил сертификат производства товаров, работ и услуг на соответствие требованиям системы добровольной сертификации «Халяль».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, срок действия сертификата – по 10 декабря 2022 года.
Сертификат «Халяль» — это документальное добровольное подтверждение соответствия продукции или услуги требованиям стандарта, гарантия того, что продукты изготовлены по специальной технологии, с соблюдением норм мусульманских традиций и разрешены к употреблению.
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