|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 3,3%
10:56 17.12.2021
Организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси в январе-ноябре 2021 г. перевезено 354,3 млн тонн грузов, или 96,7% к январю-ноябрю 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 109,2 млрд тонно-километров, или 97,2% к соответствующему периоду 2020 года.
В январе-ноябре 2021 г. пассажирооборот составил 18 700,2 млн пассажиро-километров, или 111,7% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1418 млн человек, или 95,8% к январю-ноябрю 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2021
Курсы в банках
на 17.12.2021
Конвертация в банках
на 17.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте