Организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси в январе-ноябре 2021 г. перевезено 354,3 млн тонн грузов, или 96,7% к январю-ноябрю 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 109,2 млрд тонно-километров, или 97,2% к соответствующему периоду 2020 года.

В январе-ноябре 2021 г. пассажирооборот составил 18 700,2 млн пассажиро-километров, или 111,7% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1418 млн человек, или 95,8% к январю-ноябрю 2020 г.