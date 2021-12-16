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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МИНСКА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВНЕСЛИ В ГОСБЮДЖЕТ 14,9 МЛРД РУБЛЕЙ
09:56 17.12.2021
За одиннадцать месяцев 2021 года Минск собрал 14 901,3 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,1% (9 107,5 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,9% (5 793,8 млн рублей) – местного.
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