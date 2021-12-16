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ЭКОНОМИКА РБ


КОНДИТЕРСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ ПРЕМИЕЙ «ЛИДЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА-2021»


09:42 17.12.2021

СОАО «Коммунарка» и СП ОАО «Спартак» стали обладателями престижной награды – республиканской премии «Лидер потребительского рынка-2021».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», церемония вручения состоялась 15 декабря в Минске. В этом году премия вручена в седьмой раз.

Организаторы оценивали работу компаний на белорусском рынке. Лауреатов определил экспертный совет - ведущие представители бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Главная задача - привлечь внимание потребителей к продукции отечественных производителей. Победители получают право отмечать свои товары специальным знаком, который позволяет визуально подчеркнуть белорусское происхождение товара, ставшего синонимом качественного продукта.
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