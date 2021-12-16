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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 6,7%


09:34 17.12.2021

В Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах в январе-ноябре 2021 г. составил 139,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106,7% к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 2,3%, в обрабатывающей промышленности – на 6,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 12,1% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 3,1%.
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