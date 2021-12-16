Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-ноябрь 2021 г. ВВП в текущих ценах составил 158,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102,3% к уровню января- ноября 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 115,7%.