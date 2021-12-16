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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО БОЛЕЕ 679,8 ТЫС. – МИНЗДРАВ
17:02 16.12.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 декабря 2021 года выросло до 679,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 679 тыс. 873 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 671 тыс. 001 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1933 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5338 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1596 человек, число смертей от COVID-19 – на 16.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 25 тыс. 060 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 742 тыс. 906 тестов.
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