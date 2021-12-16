За январь-октябрь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 4,3%, рентабельность продаж – 3,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 ноября 2021 г. составила 4 131,2 млн рублей, в том числе просроченная – 630,3 млн рублей, или 15,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2021 г. составила 5 614,6 млн рублей, в том числе просроченная – 844,8 млн рублей, или 15% от общего объема кредиторской задолженности.