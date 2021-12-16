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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО В ОТВЕТ НА САНКЦИИ ПОТРЕБОВАЛ НАСЫТИТЬ РЫНОК НЕОБХОДИМЫМИ ТОВАРАМИ И НЕ ДОПУСКАТЬ РОСТА ЦЕН
14:37 16.12.2021
Лукашенко потребовал в условиях реализации Беларусью контрмер в ответ на санкции Запада обеспечить насыщение рынка страны необходимыми товарами и не допускать роста цен. Требование было озвучено сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении страны.
"Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть. Задача - использовать сложившиеся условия нам во благо", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По его словам, в результате таких мер не должны пострадать люди.
"Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций - насыщение рынка необходимыми товарами и недопустимость роста цен. Категорически предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий", - заявил он.
Лукашенко констатировал: как показывает жизнь, как только намечается дефицит - тут же оживают серые схемы и разного рода дельцы, которые встраиваются в разомкнутую цепочку движения продукции.
"Сейчас жуликов, желающих заработать сверхприбыли, не меньше, и Комитет госконтроля в одиночку с этим не справится", - заметил он.
Лукашенко отметил, что и опыт соседей подтвердил, что санкционная продукция найдет каналы проникновения и появится на рынке, только уже по другим ценам.
"Мы десятки лет целенаправленно вкладывали огромные средства в развитие агропромышленного комплекса и производства товаров народного потребления. Люди нас не понимают, если, приходя в магазин, видят мировые цены на отечественную продукцию", - заявил он.
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