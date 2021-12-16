Лукашенко потребовал в условиях реализации Беларусью контрмер в ответ на санкции Запада обеспечить насыщение рынка страны необходимыми товарами и не допускать роста цен. Требование было озвучено сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении страны.

"Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть. Задача - использовать сложившиеся условия нам во благо", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, в результате таких мер не должны пострадать люди.

"Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций - насыщение рынка необходимыми товарами и недопустимость роста цен. Категорически предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий", - заявил он.

Лукашенко констатировал: как показывает жизнь, как только намечается дефицит - тут же оживают серые схемы и разного рода дельцы, которые встраиваются в разомкнутую цепочку движения продукции.

"Сейчас жуликов, желающих заработать сверхприбыли, не меньше, и Комитет госконтроля в одиночку с этим не справится", - заметил он.

Лукашенко отметил, что и опыт соседей подтвердил, что санкционная продукция найдет каналы проникновения и появится на рынке, только уже по другим ценам.

"Мы десятки лет целенаправленно вкладывали огромные средства в развитие агропромышленного комплекса и производства товаров народного потребления. Люди нас не понимают, если, приходя в магазин, видят мировые цены на отечественную продукцию", - заявил он.