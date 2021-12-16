ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО В ОТВЕТ НА САНКЦИИ ПОТРЕБОВАЛ НАСЫТИТЬ РЫНОК НЕОБХОДИМЫМИ ТОВАРАМИ И НЕ ДОПУСКАТЬ РОСТА ЦЕН


14:37 16.12.2021

Лукашенко потребовал в условиях реализации Беларусью контрмер в ответ на санкции Запада обеспечить насыщение рынка страны необходимыми товарами и не допускать роста цен. Требование было озвучено сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении страны.

"Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть. Задача - использовать сложившиеся условия нам во благо", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, в результате таких мер не должны пострадать люди.

"Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций - насыщение рынка необходимыми товарами и недопустимость роста цен. Категорически предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий", - заявил он.

Лукашенко констатировал: как показывает жизнь, как только намечается дефицит - тут же оживают серые схемы и разного рода дельцы, которые встраиваются в разомкнутую цепочку движения продукции.

"Сейчас жуликов, желающих заработать сверхприбыли, не меньше, и Комитет госконтроля в одиночку с этим не справится", - заметил он.

Лукашенко отметил, что и опыт соседей подтвердил, что санкционная продукция найдет каналы проникновения и появится на рынке, только уже по другим ценам.

"Мы десятки лет целенаправленно вкладывали огромные средства в развитие агропромышленного комплекса и производства товаров народного потребления. Люди нас не понимают, если, приходя в магазин, видят мировые цены на отечественную продукцию", - заявил он.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2021
валюта курс
EUR 2.8464
USD 2.5253
RUB 3.4214
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8656 +0.0192
USD 2.5340 +0.0087
RUB 3.4472 +0.0258
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8560 2.8660
USD 2.5270 2.5350
RUB 3.4350 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 16.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1290 1.1340
EUR/RUB 83.0000 83.4000
USD/RUB 73.4500 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте