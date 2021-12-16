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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЩЕ ОДНОЙ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ
14:19 16.12.2021
Министерство здравоохранения Беларуси выдано разрешение на ввоз и применение вакцины КовиВак против COVID-19.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, эта вакцина инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний.
«Суспензия для внутримышечного введения – 0,5мл/доза во флаконе 5 доз (2,5мл) в упаковке. Производитель – Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН (Российская Федерация). Документы, представленные производителем, прошли соответствующую экспертизу. Они соответствуют всем требованиям законодательства Беларуси и были оценены положительно», - отметили в ведомстве.
Вакцина КовиВак разработана по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов. Ученые отмечают, что вакцинация КовиВаком чаще переносится более легко, чем Спутником V. Вакцина была зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года. В основе этой вакцины – инактивированный вирус SARS-CoV-2. Такая же платформа используется в двух китайских вакцин – Sinopharm и Sinovac. Напомним, что вакцина компании Sinopharm (Китай) широко применяется для вакцинации на территории Беларуси.
Вакцина КовиВак поступила 6 декабря на аптечный склад и в период с 13-15 декабря более 300 тыс. доз уже отправлены во все области Беларуси.
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