Министерство здравоохранения Беларуси выдано разрешение на ввоз и применение вакцины КовиВак против COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, эта вакцина инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний.

«Суспензия для внутримышечного введения – 0,5мл/доза во флаконе 5 доз (2,5мл) в упаковке. Производитель – Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН (Российская Федерация). Документы, представленные производителем, прошли соответствующую экспертизу. Они соответствуют всем требованиям законодательства Беларуси и были оценены положительно», - отметили в ведомстве.

Вакцина КовиВак разработана по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов. Ученые отмечают, что вакцинация КовиВаком чаще переносится более легко, чем Спутником V. Вакцина была зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года. В основе этой вакцины – инактивированный вирус SARS-CoV-2. Такая же платформа используется в двух китайских вакцин – Sinopharm и Sinovac. Напомним, что вакцина компании Sinopharm (Китай) широко применяется для вакцинации на территории Беларуси.

Вакцина КовиВак поступила 6 декабря на аптечный склад и в период с 13-15 декабря более 300 тыс. доз уже отправлены во все области Беларуси.