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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 11,9%
13:50 16.12.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 100,5%, с декабрем 2020 г. – 111,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,4% и 118,5% соответственно, промежуточные товары – 100,5% и 112%, потребительские товары – 100,3% и 106,9% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 102,6%, с декабрем 2020 г. – 118,1%, в том числе в растениеводстве – 106,1% и 139,9% соответственно, животноводстве – 101,5% и 112,5% соответственно.
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