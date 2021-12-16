Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 100,5%, с декабрем 2020 г. – 111,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,4% и 118,5% соответственно, промежуточные товары – 100,5% и 112%, потребительские товары – 100,3% и 106,9% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 102,6%, с декабрем 2020 г. – 118,1%, в том числе в растениеводстве – 106,1% и 139,9% соответственно, животноводстве – 101,5% и 112,5% соответственно.